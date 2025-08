Transfert de rêve à l'OM : Un buteur sort du silence !

A la recherche d'un numéro 9 cet été, l'OM s'est offert les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais, le club phocéen semble avoir ce qu'il faut au poste de buteur. Ça n'empêche pas Medhi Benatia et Pablo Longoria de recevoir des candidatures. C'est ainsi que M'Baye Niang, proche de signer à l'OM par le passé, s'est dit toujours intéressé par une arrivée sur la Canebière.

« Un club dans lequel j’aurais voulu évoluer »

M'Baye Niang rêve de porter le maillot de l'OM et c'est pour Carré qu'il a exprimé haut et fort cette volonté. En effet, l'attaquant sénégalais, qui connait bien la Ligue 1, a notamment confié : « Est-ce que je rêve toujours de l’OM ? J’ai toujours dit, l’OM c’est un club dans lequel j’aurais voulu évoluer parce qu’ils ont des fans qui te donnent l’envie de jouer au football. Après, j’ai mes deux enfants qui sont nés ici, j’ai ma femme qui est d’ici. Donc ça a été un club que j’ai ciblé directement dans mon target des clubs parce que ça cochait toutes les cases pour être heureux, épanoui sur le terrain et en dehors. C’est un club, je les félicite, surtout Medhi, pour la saison réalisée. Marseille, ça reste un club pour tous. Quand tu vois les noms qui circulent, c’est un club attractif et qui donne envie aux joueurs de venir vivre au moins une année ».