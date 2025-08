Transferts : Un joueur du PSG affole le mercato !

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Le club de la capitale travaille sur quelques arrivées, mais pourrait également boucler certains départs. Cela pourrait notamment être le cas de Gonçalo Ramos. Son temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique aurait alerté un bon nombre d’équipes sur le marché des transferts.

Gonçalo Ramos affole le mercato !

D’après les informations de Caught Offside, plusieurs équipes de Premier League et de Serie A se seraient positionnées sur Gonçalo Ramos. On pourrait déjà compter Newcastle, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, la Juventus et Naples sur le coup. Tous verraient en le buteur portugais une opportunité en or de recruter un joueur émérite à ce poste.