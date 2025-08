Mercato : Le PSG lâche une réponse à 35M€ !

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma continue d’animer le mercato. Alors que l’international italien ne semble pas déterminé à quitter le PSG, où son contrat expire en juin 2026, le club de la capitale le pousserait petit à petit vers la sortie. Les dirigeants parisiens auraient déjà fixé leur prix pour le gardien de 26 ans.

Sous contrat au PSG jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma ne cesse de faire parler de lui sur le mercato ces derniers jours. Jusqu’à présent, aucun accord avec les Rouge-et-Bleu n’a été trouvé pour une prolongation. Au contraire, les négociations seraient même bloquées par la question du salaire, le gardien de but de 26 ans réclamant beaucoup plus que ce que les dirigeants parisiens sont prêts à lui offrir.

Le PSG s'active pour le transfert de Chevalier

De ce fait, l’avenir de Gianluigi Donnarumma est flou. Plusieurs clubs restent attentifs à l’évolution de la situation du portier italien. La Premier League serait notamment à l’affût. Le PSG, de son côté, prépare déjà sa succession avec Lucas Chevalier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et plus le temps passe, plus les pensionnaires de la Ligue 1 semblent pousser le champion d’Europe vers la sortie.