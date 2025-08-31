Transfert de Rabiot - OM : Le club «attend sa réponse», ça chauffe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est particulièrement actif sur cette fin de mercato que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Le cas Adrien Rabiot n'est toujours pas résolu et ce, bien qu'il ait une porte de sortie à disposition à l'AC Milan. Le club milanais attendrait le feu vert de l'international français d'après la presse transalpine...

Il ne reste plus qu'un jour complet avant que le mercato rende son verdict. Quelques heures pour que les dirigeants de l'OM, à commencer par le directeur du football Medhi Benatia, puisse mener à bien les dernières retouches requises à l'effectif entraîné par Roberto De Zerbi. Entre Emerson Palmieri, Lutsharel Geertruida ou encore Edon Zhegrova, l'Olympique de Marseille a encore du pain sur la planche.

Maupay va poursuivre à l'OM, et Rabiot ? Et dans le sens des départs, Neal Maupay va partir ? Annoncé au Genoa et à Sassuolo, l'attaquant de 29 ans va finalement, sauf énorme revirement de situation, rester à l'Olympique de Marseille comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le samedi 30 août. Quid d'Adrien Rabiot ? Poussé vers la sortie à cause d'une altercation violente avec Jonathan Rowe le 15 août à Rennes après une défaite lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), l'international français est envoyé par la presse en Italie et plus précisément à l'AC Milan. La cause ? Massimiliano Allegri a repris les rênes de l'effectif milanais, lui qui a côtoyé Rabiot à la Juventus.