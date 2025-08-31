Transfert à l'OM : L'offre est partie, catastrophe annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis de longues semaines, l’OM tentait de recruter Edon Zhegrova. Mais alors que cette semaine, le président du LOSC Olivier Létang a dénoncé les méthodes marseillaises dans ce dossier, l’ailier kosovar va finalement prendre la direction de la Juventus, avec qui un accord a été trouvé pour le joueur de 26 ans.

Très actif en cette fin de mercato estival, l’OM pourrait accueillir plusieurs recrues dans les prochaines heures. En revanche, dans le dossier Edon Zhegrova, Marseille semble en difficulté. Pourtant, le club phocéen s’est rapidement mis d’accord avec l’ailier kosovar, qui de son côté, a souhaité rallier l’OM pour cette saison 2025-2026. Mais comme l’a révélé Olivier Létang ce samedi, Lille n’a jamais donné son accord pour qu’un tel transfert puisse se produire.

« Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille » « Zhegrova ? Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu'il sera lillois, réponse mardi (rires). Ce qui s'est passé ça doit rester entre nous, j'en ai parlé avec les intéressés. Est-ce que je fais référence au président Pablo Longoria ? Absolument. Le sujet Edon était un sujet qu'on connaissait depuis très longtemps. Quand j'ai vu un certain nombre de choses dans la presse début août je l'ai contacté en lui disant : « si vous êtes intéressés, venez maintenant parce qu'il y aura des conditions ». On n'avait pas eu d'échanges, mais on en a eu mercredi soir et jeudi où on n'a pas abordé le sujet. Le joueur n'était pas là aujourd'hui (ndlr à Lorient) parce qu'on a pris la décision avec le coach de le protéger parce que psychologiquement il n'était pas en capacité de jouer », confiait notamment le président du LOSC au micro de BeIN Sports.