Guardiola - PSG : L’accord de dernière minute que tout le monde attendait ?

Axel Cornic

Grand acteur de la belle saison parisienne l’année dernière, Gianluigi Donnarumma n’a plus sa place au Paris Saint-Germain. Déjà remplacé par Lucas Chevalier, l’Italien doit se trouver un nouveau club en cette fin de mercato, avec des négociations avancées avec Manchester City qui sont évoquées.

C’est une rupture qui a fait grand bruit cet été. Seulement quelques semaines après la finale de la Ligue de Champions, le PSG a décidé de se séparer de l’un de ses cadres. Gianluigi Donnarumma a en effet été placé sur la liste des transferts et un départ est annoncé depuis le début du mercato, avec Luis Enrique qui peut déjà compter sur Lucas Chevalier pour le remplacer.

« Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe » Le principal intéressé ne semble pas vraiment heureux de son sort, comme il l’a laissé entendre dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et amer » a expliqué Donnarumma, avant d'envoyer un message à ses coéquipiers du PSG : « Merci pour chaque bataille, chaque sourire et tous les moments moments partagés. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci, Paris ».