Accord trouvé en coulisses, l'OM menacé en Premier League ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le tandem Medhi Benatia (directeur du football) et Pablo Longoria (président) n'est pas encore rassasié sur le marché des transferts. A un peu plus de 24 heures du coup de sifflet final du mercato, un énième renfort défensif est d'actualité à Marseille en la personne de Lutsharel Geertruida (25 ans). Toutefois, Sunderland pourrait tout faire rater bien qu'un accord ait déjà été entériné à Marseille.

L'Olympique de Marseille est en feu en cette fin de mercato. Hamed Junior Traoré et Arthur Vermeeren sont devenus des joueurs de Roberto De Zerbi ces dernières heures. Et très prochainement, Emerson Palmieri ainsi qu'Edon Zhegrova seraient susceptibles d'en faire de même. Ce lundi 1er septembre au soir, le rideau tombera sur le marché des transferts estival.

Accord trouvé entre l'OM et Lutsharel Geertruida ? D'ici-là, le comité directeur de l'Olympique de Marseille pourrait bien réserver d'autres surprises aux supporters du club phocéen. Foot Mercato affirme ce dimanche en fin d'après-midi qu'un terrain d'entente aurait été trouvé sur les termes du contrat avec Lutsharel Geertruida, international néerlandais de 25 ans. Il ne manquerait plus qu'à en faire de même avec le RB Leipzig. Les discussions tourneraient autour d'un prêt avec l'OM.