Transfert de Rabiot : L’OM fait une offre !

Poussé au transfert suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe en août dernier, Adrien Rabiot avait finalement quitté l'OM pour signer au Milan AC. Et pourtant, le directeur sportif marseillais Medhi Benatia explique avoir fait une proposition au milieu de terrain de l'équipe de France, qui aurait pu rester à l'OM s'il s'était simplement excusé.
Les faits remontent au 15 août dernier, alors que l'OM venait de s'incliner à Rennes (1-0) pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1 : une bagarre avait soudainement éclaté dans le vestiaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Le premier a été transféré à Bologne, avant que l'international français ne quitte également l'OM en toute fin de mercato pour signer au Milan AC. Mais l'issue aurait pu être différente pour Rabiot...
« J'aime beaucoup Adrien »
Interrogé dans les colonnes du Monde, Medhi Benatia s'est livré sur les coulisses du départ de Rabiot : « Je suis très proche d’Adrien, que j’aime beaucoup. Je l’ai toujours dit, avant, pendant et après l’épisode. Mais malheureusement il y a eu cet événement qui, pour moi, est allé trop loin, et a ensuite dégénéré quand sa famille s’en est mêlée… C’est regrettable, parce que c’est une belle personne et un grand professionnel. On aurait aimé que ça se règle de façon différente. Humainement, je suis juste triste de ne plus le voir en arrivant ici… Voilà, je ne lui souhaite que du bon », indique le directeur sportif de l'OM.
L'offre de Benatia
Et Benatia poursuit en indiquant qu'il avait fait une offre à Rabiot, qui aurait pu rester à l'OM s'il s'était excusé : « Si j’ai facilité son transfert ? Bien sûr. Je n’avais qu’une envie en tête : fermer la parenthèse, pour ne pas traîner le dossier toute l’année. Soit Adrien se décidait de faire ce qu’il fallait pour qu’on puisse le réintégrer, soit on facilitait les choses pour qu’il aille ailleurs. J’ai discuté avec lui quelques jours avant qu’il ne parte en sélection, pendant une bonne heure. J’ai senti qu’il était attaché à l’OM, mais qu’en même temps il estimait avoir fait le maximum pour recoller les morceaux… Donc c’était mieux d’envisager son départ », poursuit le dirigeant marseillais.