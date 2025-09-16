28M€ : L’OM annonce une catastrophe financière !

Axel Cornic

Au cours du dernier mercato, l’Olympique de Marseille a bouclé une douzaine de recrues, avec notamment le transfert record d’Igor Paixão estimé à 35M€. Mais le recrutement marseillais aurait pu être beaucoup plus importants, si l’on en croit les derniers aveux du directeur sportif Medhi Benatia.

Pour fêter son retour en Ligue des Champions, l’OM a frappé fort sur le marché des transferts. C’est quasiment une toute nouvelle équipe qui a été offerte à Roberto De Zerbi, avec notamment des secteurs qui ont été totalement révolutionnés, comme la défense centrale.

« Cette perte est énorme dans le budget global du club » Pourtant, Medhi Benatia assure que l’OM aurait pu faire mieux, sans la perte des 28M€ liés aux droits télés. « Cette perte est énorme dans le budget global du club. Malheureusement, le championnat de France va très mal » a expliqué le directeur sportif marseillais, dans un entretien publié ce mardi par Le Monde.