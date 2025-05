Transfert de Rabiot : Le danger annoncé pour l'OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très bonne saison dans les rangs de l'OM qu'il avait rejoint en septembre dernier, Adrien Rabiot pourrait être amené à changer d'air dès le prochain mercato estival en cas d'approche de la part d'un grand club étranger. C'est du mois l'avis de Pierre Ménès, qui ne garantit pas que l'international français restera à l'OM l'an prochain.

Recruté à la surprise générale par l'OM en septembre dernier alors qu'il n'avait toujours pas trouvé preneur sur le marché des transferts, Adrien Rabiot (30 ans) a sans conteste été l'une des très bonnes pioches du club phocéen. L'ancien milieu de terrain du PSG est l'un des grands artisans de la bonne saison d'ensemble des hommes de Roberto De Zerbi, mais alors que son contrat avec l'OM court jusqu'en 2026, les interrogations sur son avenir au club fusent déjà.

« On verra en fin de saison si son attachement à l’OM est réel »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque l'avenir incertain d'Adrien Rabiot à l'OM. Et selon lui, rien ne garantit qu'il sera toujours au club la saison prochaine : « Ce qui est sûr, c’est qu’Adrien s’est vraiment très très bien relancé en faisant le choix de Marseille, qui n’était pourtant pas non plus un choix qui coulait de source pour lui. Vraiment, il domine de la tête et des épaules cette équipe. Après, j’ai envie de dire qu’on verra en fin de saison si son attachement à l’OM est réel, ou s’il est un peu fin », indique dans un premier temps l'ancien consultant du Canal Football Club.

« Si un grand club se présente avec une grosse proposition... »

« Avec Rabiot et sa mère, on a appris à ce qu’il y ait de grosses surprises, et on ne sait pas si un très grand club européen se présente à lui avec une grosse proposition… Là on pourra juger de son vrai attachement à l’OM », poursuit Pierre Ménès, qui estime que l'OM est en danger si un gros club étranger venait à faire une offre pour recruter Adrien Rabiot lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre...