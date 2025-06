Transfert de Rabiot : L'annonce rassurante pour l'OM !

L'été dernier, à la surprise générale, Adrien Rabiot avait décidé de s'engager avec l'OM. Un contrat de 2 ans avait alors été signé. Mais le Français sera-t-il encore là à la reprise ? Dernièrement, le doute planait concernant l'avenir de Rabiot à Marseille, mais voilà qu'une annonce devrait rassurer tout le monde sur la Canebière.

Adrien Rabiot reste pour le moment un joueur de l' OM et il devrait bel et bien le rester la saison prochaine. Il y aurait en tout cas de grandes chances pour cela. En effet, pour La Provence, un proche du dossier Rabiot a assuré : « C'est du 70-30 en faveur de l'OM ». La tendance serait donc à ce que l'ancien du PSG reste à Marseille , où il a apprécié jouer cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui va lui aussi continuer son aventure sur la Canebière.

« Avec Allegri, je parle souvent »

S'il venait à rejoindre le Milan AC, Adrien Rabiot retrouverait Massiamiliano Allegri. A propos de l'entraîneur italien, le joueur de l'OM a notamment confié pour La Gazzetta dello Sport : « Avec Allegri, je parle souvent. Giovanni Rossi, le conseiller de De Zerbi, travaille également avec lui et lorsqu'il l'appelle, il me dit : “Viens, je vais te passer ton papa”. Avec Allegri, je peux parler de tout et pas seulement de football. Je l'apprécie vraiment en tant que personne. Il a une mentalité de gagnant. Et c'est clair, s'il m'appelle, je serai toujours disponible pour lui parler ».