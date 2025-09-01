Transfert de Rabiot : Déjà la fin pour l’OM ?

Axel Cornic

Après des longues semaines de spéculations, Adrien Rabiot va quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. L’international français va s’engager avec l’AC Milan de son ancien mentor Massimiliano Allegri, avec le club phocéen qui va désormais devoir lui trouver un successeur en très peu de temps.

C’est la fin de l’un des feuilletons de l’été. Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot va bien quitter l’OM en ce mercato. Le milieu de terrain est annoncé tout proche de l’AC Milan, où Massimiliano Allegri semble avoir insisté pour l’avoir sous ses ordres.

Rabiot file à Milan Et pour confirmer les différentes indiscrétions autour de Rabiot, le sélectionneur de l’équipe de France a fait une sortie assez claire. « Adrien Rabiot nous rejoindra ce soir, il a une visite médicale qui va prendre un peu de temps, pour lui permettre de signer à l’AC Milan » a expliqué Didier Deschamps, lors de la conférence de presse organisée ce lundi après-midi.