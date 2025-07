Transfert de Pogba : Le Paris FC fait une annonce !

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus le 1er décembre dernier, Paul Pogba vient de parapher un bail de deux saisons à l'AS Monaco. Interrogé sur le transfert de la Pioche, Pierre Ferracci - le président du Paris FC - a annoncé du lourd sur le plan économique.

Sans club pendant près de sept mois, Paul Pogba vient de s'engager en faveur de l' AS Monaco . En effet, l'international français a paraphé un bail de deux saisons avec le club du Rocher. Et à en croire Pierre Ferracci , le président du Paris FC , le transfert du milieu de terrain de 32 ans va rapporter gros, tout comme celui d' Olivier Giroud au LOSC . Libéré par le LA FC , le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 réalisations) a signé librement et gratuitement à Lille , et ce, pour une durée d'une saison.

Cela «améliorera forcément le modèle économique»

« Les arrivées de Giroud et Pogba en Ligue 1, votre montée avec le Paris FC, vont-elles participer à cette attractivité du foot français ? C’est une très bonne chose de voir deux champions du monde en Ligue 1. Tout ce qui va dans le sens d’une revalorisation du sportif améliorera forcément le modèle économique. Nous au Paris FC, j’espère qu’on apportera notre pierre à l’édifice en arrivant en Ligue 1. On est conscient qu’il y a de l’intérêt et de la curiosité autour de nous. Mais on ne veut pas brûler les étapes. On a certes de l’ambition, mais on est les petits nouveaux face à 17 autres clubs qui sont là depuis très longtemps pour certains. Mais je souhaite vraiment que le Paris FC contribue à lancer cette chaîne dans les meilleures conditions dès le mois d’août », a déclaré Pierre Ferracci, le président du Paris FC, lors d'un entretien accordé au Parisien.