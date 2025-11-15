Transfert de Neymar : L’accord révélé avec le PSG !

Après son départ du PSG en 2023, Neymar a rejoint l'Arabie saoudite et le club d'Al-Hilal où il n'a pas vraiment pu beaucoup jouer avant de retrouver le Santos FC au Brésil. Mais au cours de son aventure au PSG, le FC Barcelone a tenté de revenir à la charge pour le recruter à nouveau. Un accord avait même été trouvé.
Après le départ de Neymar au PSG, le FC Barcelone n'a pas abandonné l'idée de le recruter à nouveau et de remettre en place son trio magique avec Lionel Messi et Luis Suarez. Javier Bordas confie même qu'il s'agissait de l'idée principale à un moment mais le Brésilien est resté dans la capitale française.
Neymar regrette le PSG ?
Au PSG, Neymar a fini par connaître des difficultés et il a regretté sa signature, lui qui semblait se sentir bien au Barça. « Neymar, après être parti du Barça, m’a demandé de revenir. Il a immédiatement regretté. Quand il était à Paris ? Oui. Messi et Suarez ont tout fait pour que le Brésilien revienne » débute Javier Bordas dans un entretien pour Sport.
Neymar de retour au Barça, un accord est annoncé
Recruté pour 222M€ par le PSG, Neymar aurait pu prendre un autre tournant en rejoignant le FC Barcelone à nouveau. « Et pourquoi il n’est pas revenu ? Nous étions parvenus à un accord, je le trouvais plutôt bon, mais au final, ça ne s’est pas fait. L’un des transferts qui a échoué que je regrette le plus ? Je ne pense pas que la direction dans son ensemble souhaitait le recruter. Je voulais absolument faire venir Neymar. Je suis convaincu qu'il aurait fait un travail formidable au Barça. Il était très enthousiaste à l'idée de venir et, surtout, il se serait investi pleinement et aurait été un véritable leader pour le Barça » explique Bordas.