Transfert de Neymar : L’accord révélé avec le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après son départ du PSG en 2023, Neymar a rejoint l'Arabie saoudite et le club d'Al-Hilal où il n'a pas vraiment pu beaucoup jouer avant de retrouver le Santos FC au Brésil. Mais au cours de son aventure au PSG, le FC Barcelone a tenté de revenir à la charge pour le recruter à nouveau. Un accord avait même été trouvé.

Après le départ de Neymar au PSG, le FC Barcelone n'a pas abandonné l'idée de le recruter à nouveau et de remettre en place son trio magique avec Lionel Messi et Luis Suarez. Javier Bordas confie même qu'il s'agissait de l'idée principale à un moment mais le Brésilien est resté dans la capitale française.

Neymar regrette le PSG ? Au PSG, Neymar a fini par connaître des difficultés et il a regretté sa signature, lui qui semblait se sentir bien au Barça. « Neymar, après être parti du Barça, m’a demandé de revenir. Il a immédiatement regretté. Quand il était à Paris ? Oui. Messi et Suarez ont tout fait pour que le Brésilien revienne » débute Javier Bordas dans un entretien pour Sport.