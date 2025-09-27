Transfert de Mbappé : Le PSG annonce une masterclass !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a impressionné tout le monde en réussissant de grandes performances pour finir par décrocher son premier titre en Ligue des champions. Le club de la capitale a vu son entraîneur Luis Enrique mettre en place une unité collective très efficace qui a mené vers le succès. Une opération largement validée par Achraf Hakimi rendu possible après le départ de Kylian Mbappé.

Grande star du PSG pendant des années, Kylian Mbappé n'a pas pu mener son équipe vers la victoire en Ligue des champions. La saison dernière, Luis Enrique a réussi à construire une équipe terriblement efficace dans le collectif pour y parvenir. Après avoir reçu son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a d'ailleurs encore souligné l'importance de ce jeu en équipe.

Le PSG a trouvé la bonne solution En s'appuyant sur les qualités individuelles de ses stars les années précédentes, le PSG a complètement changé de stratégie pour faire parler les qualités collectives. Une initiative incroyable qui a permis d'atteindre les sommets. « C’est bon pour un joueur d’entendre l’entraîneur qui dit : le groupe avant les personnalités ? Cela enlève de la pression aux joueurs ? Cela en enlève à des joueurs, elle est partagée par tout le groupe. Chaque joueur est important, a une responsabilité. C’est le collectif qui prime » répond Achraf Hakimi dans l'émission Clique pour Canal+.