Transfert de Lamine Yamal : La trahison à 200M€ au PSG ?

A en croire certaines rumeurs, le PSG serait bel et bien sur les traces de Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone ferait rêver les dirigeants parisiens. Journaliste, Fabrice Hawkins a cependant démenti ces affirmations, révélant que le coût du transfert du phénomène de 18 ans sonnerait comme une trahison dans la politique sportive parisienne.
Le PSG sur les traces de Lamine Yamal ? A seulement 18 ans, l’international Espagnol fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Deuxième du dernier Ballon d’Or, le numéro 10 du FC Barcelone attise les convoitises, et serait dans le viseur du club parisien.
« Ils n'ont pas donné de feu vert »
Journaliste, Romain Molina révélait récemment que les dirigeants du PSG rêvaient d’attirer Lamine Yamal dans la capitale. Cependant, Fabrice Hawkins, également journaliste, a récemment balayé cette possibilité. « Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Lamine Yamal », a ainsi révélé ce dernier pour le podcast Aliotalk.
« Ça irait à l'encontre de certaines choses qu'ils sont en train de mettre en place »
« Ça irait à l'encontre de certaines choses qu'ils sont en train de mettre en place. Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€. À ce prix-là et compte tenu de l'effectif actuel du PSG, est-ce qu'ils vont se positionner sur Yamal ? Je ne crois pas du tout », conclut-il à propos du transfert de Lamine Yamal.