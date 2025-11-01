Transfert de Lamine Yamal : La trahison à 200M€ au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A en croire certaines rumeurs, le PSG serait bel et bien sur les traces de Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone ferait rêver les dirigeants parisiens. Journaliste, Fabrice Hawkins a cependant démenti ces affirmations, révélant que le coût du transfert du phénomène de 18 ans sonnerait comme une trahison dans la politique sportive parisienne.

Le PSG sur les traces de Lamine Yamal ? A seulement 18 ans, l’international Espagnol fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Deuxième du dernier Ballon d’Or, le numéro 10 du FC Barcelone attise les convoitises, et serait dans le viseur du club parisien.

« Ils n'ont pas donné de feu vert » Journaliste, Romain Molina révélait récemment que les dirigeants du PSG rêvaient d’attirer Lamine Yamal dans la capitale. Cependant, Fabrice Hawkins, également journaliste, a récemment balayé cette possibilité. « Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Lamine Yamal », a ainsi révélé ce dernier pour le podcast Aliotalk.