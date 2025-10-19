Transfert de Greenwood, une star va sauver l’OM ?

Alexis Brunet

Samedi soir face au Havre, Mason Greenwood a régalé en inscrivant un magnifique quadruplé. Une performance qui n’a pas échappé au FC Barcelone, qui avait envoyé des émissaires au Vélodrome. Le club espagnol serait très intéressé à l’idée de recruter l’Anglais, mais, toutefois, Julian Alvarez serait le nom en tête de la liste du Barça pour l’été prochain.

Alors que son début de saison était très compliqué, l’OM a complètement inversé la tendance dernièrement. Le club phocéen reste sur cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, dont une démonstration samedi soir face au Havre (6-2). Une victoire qui permet d’ailleurs aux Marseillais de prendre la tête du championnat, avec un point d’avance sur le PSG.

Un quadruplé pour Greenwood Meilleur buteur de l’OM la saison dernière, Mason Greenwood est bien parti pour le rester cette année. L’Anglais est encore en très grande forme, comme en atteste son quadruplé inscrit face au Havre samedi soir. L’Anglais est l’atout offensif numéro un du club phocéen, qui peut aussi compter sur Pierre-Emerick Aubameyang ou bien encore Igor Paixao, arrivés à Marseille cet été.