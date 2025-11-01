Transfert de folie à Paris : Le plan révélé pour 2026 !

Alexis Brunet

Actuellement douzième de Ligue 1, le Paris FC peine encore à se montrer convaincant. Le club de la capitale va sans doute chercher à recruter cet hiver afin de grimper au classement et pourquoi pas atteindre les places européennes. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs déjà réfléchi à deux gros transferts. Un champion du monde pourrait poser ses valises au PFC.

Depuis le début de la saison, le Paris FC a le plaisir d’évoluer en Ligue 1. Une belle récompense pour les Parisiens, même si pour le moment l’apprentissage de l’élite est assez compliqué. Le club de la capitale pointe à la douzième place, avec seulement trois victoires pour cinq défaites et deux matchs nuls.

Le PFC rêve de N’Golo Kanté Le Paris FC cherche à faire bien mieux que cette douzième place et le mercato hivernal pourrait bien l’aider. D’après les informations de Foot Mercato, le club de la capitale souhaiterait frapper un grand coup en mettant la main sur N’Golo Kanté. Reste à voir si le champion du monde 2018 sera tenté par un retour en Ligue 1, lui qui est sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en juin 2026.