Transfert de Doué : Le coup de gueule de Pierre Ménès !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de belles prestations avec Strasbourg, Guéla Doué aurait attiré l’attention de Chelsea, qui aurait envoyé des recruteurs l’observer la semaine dernière contre le PSG (3-0). Les deux clubs partagent le même actionnaire, BlueCo, mais comme l’a rappelé Pierre Ménès, être performant avec le RCSA ne veut pas dire avoir le niveau pour jouer avec les Blues.

Et si un autre joueur faisant le grand saut de Strasbourg vers Chelsea ? Selon CaughtOffside, les Blues suivraient de près les performances de Guéla Doué (23 ans) et auraient envoyé des recruteurs l’observer le 17 octobre dernier, à l’occasion de la rencontre entre le RCSA et le PSG au Parc des Princes (3-3).

«Il faut surtout arrêter de croire que tous les bons joueurs du Racing ont le niveau pour jouer à Chelsea» Arrivé à l’été 2024 en provenance de Rennes, Guéla Doué est sous contrat jusqu’en juin 2029 à Strasbourg, avec qui il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Reste à savoir si l’international ivoirien (10 sélections) aurait le niveau pour évoluer à Chelsea, ce dont semble douter Pierre Ménès.