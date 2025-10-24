6M€ pour Doué : Le transfert «criminel» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant que Désiré Doué régale le PSG, son frère, Guéla Doué fait lui forte impression sous le maillot de Strasbourg. C'est en 2024 que l'international ivoirien a rejoint le RCSA. Débarqué en provenance de Rennes, Doué avait alors été acheté pour près de 6M€. Une somme dérisoire aux yeux de Pierre Ménès.

Dans la famille Doué, il y a bien évidemment Désiré, mais aussi Guéla. A 23 ans, l'international ivoirien est l'un des cadres du Strasbourg de Liam Rosenior. Formé au Stade Rennais comme l'actuel joueur du PSG, Guéla Doué a fini par prendre la direction de l'Est de France à l'été 2024 dans le cadre d'un transfert qui a fait halluciner Pierre Ménès.

« Cela me parait personnellement criminel » Proche de Marc Keller, président de Strasbourg, Pierre Ménès avait rapidement été mis au courant de la possibilité de signer Guéla Doué. C'est alors que le journaliste sportif a révélé sur sa chaine Youtube à propos de ce transfert : « Guéla Doué a quand même été vendu 6M€ par Rennes. Cela me parait personnellement criminel ».