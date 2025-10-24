6M€ pour Doué : Le transfert «criminel» !

Pendant que Désiré Doué régale le PSG, son frère, Guéla Doué fait lui forte impression sous le maillot de Strasbourg. C'est en 2024 que l'international ivoirien a rejoint le RCSA. Débarqué en provenance de Rennes, Doué avait alors été acheté pour près de 6M€. Une somme dérisoire aux yeux de Pierre Ménès.
Dans la famille Doué, il y a bien évidemment Désiré, mais aussi Guéla. A 23 ans, l'international ivoirien est l'un des cadres du Strasbourg de Liam Rosenior. Formé au Stade Rennais comme l'actuel joueur du PSG, Guéla Doué a fini par prendre la direction de l'Est de France à l'été 2024 dans le cadre d'un transfert qui a fait halluciner Pierre Ménès.
« Cela me parait personnellement criminel »
Proche de Marc Keller, président de Strasbourg, Pierre Ménès avait rapidement été mis au courant de la possibilité de signer Guéla Doué. C'est alors que le journaliste sportif a révélé sur sa chaine Youtube à propos de ce transfert : « Guéla Doué a quand même été vendu 6M€ par Rennes. Cela me parait personnellement criminel ».
« Prenez le tout de suite »
« Je me souviens quand Marc Keller m’avait dit : « On peut faire Guela Doué ». Je lui avais demandé si ça allait coûter une fortune. Il m’a dit non, que c’était 6M€. Je lui ai dit : « Prenez le tout de suite ». C’est n’importe quoi », a-t-il ajouté sur le transfert de Guéla Doué à Strasbourg.