Doué - Barcola : La solution qui va coûter cher au PSG pour les garder ?

Depuis quelques jours maintenant, l'avenir d'Ousmane Dembélé est au coeur des discussions. En effet, une éventuelle prolongation au PSG fait l'objet de nombreux débats. Ayant pris position dans ce dossier, Bertrand Latour a tenu à rappeler comment l'issue du cas Dembélé pourrait avoir une incidence sur l'avenir de Désiré Doué et Bradley Barcola.

Lié jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé a donc encore quelques années de contrat. Pourtant, voilà que le sujet de sa prolongation est déjà sur la table suite à son Ballon d'Or. Forcément, compte tenu de son statut, une augmentation de salaire est espérée. Mais le PSG va-t-il craquer pour Dembélé ? Il ferait mieux sans quoi ça pourrait se compliquer pour Désiré Doué et Bradley Barcola. La raison ? Les 3 Parisiens partagent le même agent.

« L'intérêt du PSG c'est de le conserver à tout prix » Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a expliqué pourquoi le PSG avait intérêt à conserver et prolonger Ousmane Dembélé. Le journaliste a alors confié : « Je pense que l'intérêt du PSG c'est de le conserver à tout prix. Il a prouvé l'apport qui était le sien, offensivement, dans l'état d'esprit de l'équipe. Il y a aussi le côté prestigieux depuis qu'il est Ballon d'Or. En plus, c'est un symbole, c'est un joueur français, il n'est pas de la région parisienne mais c'est tout comme ».