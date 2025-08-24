Transfert de Donnarumma : La défaite qui va ravir le PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma ne sait toujours pas où il jouera cette saison. Le Paris Saint-Germain l’a mis sur la liste des transferts, en allant chercher Lucas Chevalier au LOSC pour le remplacer. En cette fin de mercato, le gardien italien doit donc absolument trouver une solution...

C’est une page qui se tourne à Paris. Après quatre saisons et une Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG. Face aux difficultés rencontrées dans les négociations pour sa prolongation, la direction parisienne a décidé de l’écarter et a déjà son remplaçant, avec Lucas Chevalier qui est arrivé pour prendre sa place dans les cages.

Donnarumma sur le départ Tout le monde se demande désormais ou pourrait rebondir Gianluigi Donnarumma, qui possède tout de même un salaire très important. Tous les plus grands clubs du monde ont été évoqués en ce mercato, mais la principale piste semble le mener en Premier League et plus précisément à Manchester City, avec Fabrizio Romano qui a annoncé un accord tout récemment.