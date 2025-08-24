Transfert de Donnarumma : La défaite qui va ravir le PSG !

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma ne sait toujours pas où il jouera cette saison. Le Paris Saint-Germain l’a mis sur la liste des transferts, en allant chercher Lucas Chevalier au LOSC pour le remplacer. En cette fin de mercato, le gardien italien doit donc absolument trouver une solution...
C’est une page qui se tourne à Paris. Après quatre saisons et une Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG. Face aux difficultés rencontrées dans les négociations pour sa prolongation, la direction parisienne a décidé de l’écarter et a déjà son remplaçant, avec Lucas Chevalier qui est arrivé pour prendre sa place dans les cages.
Donnarumma sur le départ
Tout le monde se demande désormais ou pourrait rebondir Gianluigi Donnarumma, qui possède tout de même un salaire très important. Tous les plus grands clubs du monde ont été évoqués en ce mercato, mais la principale piste semble le mener en Premier League et plus précisément à Manchester City, avec Fabrizio Romano qui a annoncé un accord tout récemment.
Manchester City passe à la vitesse supérieure
Une tendance confirmée par La Gazzetta dello Sport, qui assure que Manchester City a bien l’intention de s’attacher les services du capitaine de la Squadra Azzurra. Encore plus après la défaite face à Tottenham pour la 1ere journée de Premier League (0-2) ! Les Citizens semblent en effet persuadés qu’il leur faut un nouveau gardien, mais il faudra d’abord trouver un nouveau club pour Ederson, toujours au club.