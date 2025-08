Transfert de «dingue» au Paris FC, c'est un ovni !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le RB Leipzig, Amadou Haidara serait sur le point de rejoindre le Paris FC. Ayant trouvé un accord avec le joueur, le club présidé par Pierre Ferracci serait certain de boucler son transfert. D'après Lassine Sinayoko, le Paris FC est en passe de finaliser un incroyable coup en s'offrant les services de ce milieu de terrain on ne peut plus complet.

Dauphin du FC Lorient en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour sa promotion en Ligue 1. Pour faire bonne figure dans l'élite, le club emmené par Stéphane Gilli met le feu au mercato depuis plusieurs semaines. En effet, le PFC a déjà officialisé les signatures de Nhoa Sangui (Stade de Reims), Moses Simon (FC Nantes) et d'Otavio (FC Porto) ; renforçant ainsi sa défense et son attaque avec ces trois arrivées.

Haidara va signer au Paris FC ? Souhaitant également étoffer son entrejeu, le Paris FC espérait arracher Benjamin André au LOSC lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, le milieu de terrain de 35 ans a fini par rempilé chez les Dogues. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, le PFC a donc décidé de se tourner vers Amadou Haidara pour oublier Benjamin André. Et à en croire le média français, les dirigeants du club français sont sûrs de finaliser le transfert de l'international malien d'ici la fin du mercato estival, programmé le 1er septembre à 20 heures. D'ailleurs, à en croire L'Equipe, les hautes sphères du Paris FC auraient déjà un accord avec Amadou Haidara, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Leipzig. Reste à savoir si le PFC trouvera un terrain d'entente avec l'autre club de Red Bull, qui réclamerait une somme comprise entre 20 et 25M€ pour la vente de son numéro 8.