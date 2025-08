OM : C'est déjà terminé pour ce transfert !

Devenu en une saison l’un des grands leaders de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi fait beaucoup parler de lui depuis le début du mercato estival. Le défenseur central plait beaucoup à l’étranger et c’est notamment le cas en Serie A, avec son ancien coach Igor Tudor qui aimerait beaucoup le retrouver à la Juventus.

Avec la Ligue des Champions qui approche à grands pas, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont souhaité renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais la mission la plus importante de l’OM est surtout celle de ne pas vendre les cadres et c’est notamment le cas de Leonardo Balerdi, qui semble avoir une grosse cote en Serie A.