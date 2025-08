Le Paris FC balance sur le mercato, c'est de la folie !

Ce samedi après-midi, le Paris FC a affronté Le Havre en amical, et ce, au sein de son centre d'entrainement. Après le nul entre les deux équipes, Stéphane Gilli s'est livré sur le mercato de son club. D'après l'entraineur du Paris FC, il veut recruter à tous les postes d'ici la fin du marché.

Le Paris FC attend des recrues à tous les postes

Alors que le Paris FC et Le Havre se sont neutralisés (1-1), Stéphane Gilli a analysé la rencontre après le coup de sifflet final. « J'ai vu beaucoup de bonnes choses, on a augmenté en intensité et en maîtrise collective par rapport à nos principes de jeu. On essaye de défendre en avançant et en allant chercher. Je pense que sur la quasi-totalité du match, c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de réussite. Sur l'aspect défensif, ça a été bien, mis à part quelque chose que j'ai répété : tant que l'arbitre ne siffle pas, on ne doit pas s'arrêter. Là on l'a payé cash, c'est une très bonne chose, ça remet un peu les pendules à l'heure. Pour déséquilibrer ce bloc adverse, il fallait mettre un peu plus de spontanéité et de verticalité dans le jeu. Mais il y avait beaucoup de bonnes choses », a confié le coach du club.