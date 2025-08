25M€ : Le transfert de folie au Paris FC !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a vu Benjamin André finalement prolonger au LOSC, le Paris FC est toujours à la recherche d’un renfort au milieu de terrain. En ce sens, l’une des pistes explorées par le PFC mènerait à Amadou Haïdara, joueur du RB Leipzig et dont le prix est estimé entre 20 et 25M€.

En effet, plusieurs sources auraient confirmé que le Paris FC s’intéresse à Amadou Haïdara . Âgé de 27 ans, le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat avec le RB Leipzig , qu’il a rejoint à l’été 2019 en provenance du RB Salzbourg . Un contact sérieux aurait été établi avec le club allemand dans l’optique d’un transfert de l’international malien (45 sélections).

Un transfert estimé entre 20 et 25M€

En six ans, Amadou Haïdara a disputé 159 matchs de Bundesliga et 37 de Ligue des champions. Si son prix est estimé entre 20 et 25M€, la présence de Red Bull, propriétaire du RB Leipzig et actionnaire minoritaire du Paris FC, pourrait faciliter les négociations. Un dossier dans lequel le PFC pourrait devoir composer avec la concurrence de l’AS Rome, qui se serait également renseignée.