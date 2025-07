Mercato : Il joue un sale tour au Paris FC et jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter des joueurs d’expérience et rompus aux joutes de Ligue 1, le Paris FC a longtemps fait de Benjamin André sa priorité. Finalement, ce dernier a prolongé au LOSC, ce qui enchante Olivier Létang, très satisfait d’avoir convaincu son milieu de terrain de prolonger à Lille, et ainsi de recaler le PFC.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC est très ambitieux et le démontre sur le mercato avec les arrivées de Moses Simon, Otavio et Noah Sangui. Cependant, le PFC vient d'être contraint de renoncer à l'une de ses priorités, à savoir Benjamin André. Le milieu de terrain expérimenté a été convaincu par Olivier Létang de prolonger au LOSC. Et ce dernier ne cache pas sa satisfaction.

André prolonge au LOSC ! « Je suis particulièrement heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Benjamin. Même si un joueur ne peut rien faire seul et que nous louons toujours les valeurs du collectif, Benjamin constitue assurément l’un des piliers de notre effectif, l’un des symboles du projet du Club, le cœur et l’ADN de notre équipe. L’homme incarne en effet parfaitement ce qu’est le LOSC, ses valeurs de combat, d’engagement, de solidarité, de résilience et de persévérance. Benjamin fait partie des locomotives de l’équipe et du vestiaire. Il est un Dogue et le reste aujourd’hui plus que jamais. Je tiens à le remercier personnellement, ainsi que sa famille, pour la confiance renouvelée. Nous allons continuer à construire l’avenir ensemble », a expliqué le président du LOSC dans le communiqué du club.