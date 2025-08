Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour un buteur ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos n’a pas toujours eu la vie facile au sein du club parisien. Si Luis Enrique l’apprécie, l’attaquant portugais ne semble pas partir comme titulaire à ses yeux. De là à envisager un transfert cet été concernant le numéro 9 ? Possible, alors que ce dernier dispose de sérieux prétendants.

Avec les arrivées prochaines de Lucas Chevalier et d’ Illya Zabarnyi , le PSG va renforcer son effectif. Mais le club de la capitale n’en a pas fini avec son mercato, et pourrait potentiellement recruter un nouvel élément offensif. De quoi provoquer le départ de Gonçalo Ramos ? L’attaquant de 24 ans est très apprécié de Luis Enrique , qui a une fois de plus vanté les qualités de son numéro 9.

Luis Enrique apprécie Ramos

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi en tant qu’entraîneur et pour l’équipe en raison de son comportement, de sa manière de s’entraîner et d’être compétitif. Ce sont des chiffres plus que remarquables. Il est prêt pour tout, pour jouer 0 minute comme 90. Physiquement, c’est un joueur qui semble plus âgé qu’il ne l’est. Quand on le voit, on le perçoit comme quelqu’un de mûr, professionnel. C’est merveilleux de l’entraîner », confiait ainsi Luis Enrique au cours du mois de mai.