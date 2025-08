PSG - Kolo Muani : Le transfert qui tombe à l’eau !

Lors du dernier mercato hivernal, Randal Kolo Muani a décidé de rejoindre la Juventus de Turin sous la forme d’un prêt pour retrouver du temps de jeu. Toutefois, le joueur du PSG aurait également pu rejoindre une toute autre destination. En effet, l’attaquant était pisté aussi par Tottenham, qui souhaitait le recruter.

La saison dernière, le PSG a impressionné tout le monde, en mettant la main sur la Ligue 1, la Coupe de France , la Ligue des champions et en allant jusqu’en finale de Coupe du monde des clubs . Un parcours auquel Randal Kolo Muani n’a pas entièrement participé, car l’attaquant de 26 ans a rejoint la Juventus de Turin lors du mercato hivernal, dans le but de relancer sa carrière et de retrouver du temps de jeu.

La Juventus veut faire revenir Kolo Muani

Au PSG, l’avenir de Randal Kolo Muani était bouché car il n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Contrairement à l’Espagnol, Thiago Motta et Igor Tudor ont eux décidé de miser sur le Français et cela a plutôt bien fonctionné. Ce dernier s’est complètement relancé en étant l’auteur de 10 buts et cela a convaincu la Vieille Dame de le conserver. Des négociations existent depuis plusieurs semaines entre Paris et Turin, mais pour le moment aucun accord n’a été trouvé.