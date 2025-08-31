Transfert de dernière minute : Le coup de bluff à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il reste un peu plus de 24 heures seulement d'ici la clôture du mercato estival. Et d'ici-là, les dirigeants de l'OM auraient à coeur de mettre la main sur un nouveau défenseur. Emerson Palmieri ou Oleksandr Zinchenko. Une croustillante information a été divulguée par Florent Germain sur RMC. Explications.

L'Olympique de Marseille a déjà bouclé sept recrues sur le marché estival des transferts. Hamed Junior Traoré est la dernière en date. Mais d'ici le 1er septembre au soir prochain, un défenseur pourrait succéder à l'attaquant latéral ivoirien arrivé à l'OM ces derniers jours. En effet, le mercato fermera ses portes lundi soir. Et si l'heureux élu se nommait Emerson Palmieri ?

«C'est moins cher, Zinchenko, Arsenal ne le libérera pas à un tarif qui serait dans les cordes de l'OM» Dernièrement, plusieurs pistes défensives semblent avoir été activées par le comité directeur de l'OM dont celles menant à Emerson Palmieri (West Ham) et Oleksandr Zinchenko. The Athletic a affirmé dans la journée de vendredi que le club marseillais se renseignerait pour un transfert permanent concernant l'international ukrainien, mais le salaire du défenseur d'Arsenal poserait problème. Florent Germain a confirmé la tendance pendant Rothen s'enflamme. « Il y a des discussions, mais c'est un dossier compliqué. Emerson Palmieri est en pole. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, Zinchenko, Arsenal ne le libérera pas à un tarif qui serait dans les cordes de l'OM ».