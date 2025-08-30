Transfert de dernière minute : La discussion qui débloque tout à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Place à Edon Zhegrova quelques heures après l'officialisation de l'arrivée d'Hamed Junior Traoré et... quelques jours avant la fin du mercato ? C'est la tendance de ces dernières heures à l'OM. Et ce, bien que le président du LOSC ait jeté un grand froid sur cette opération à la télévision. L'attaquant kosovar aurait discuté avec les décideurs lillois, l'affaire est entendue ?

L'Olympique de Marseille est bien parti pour boucler un nouveau renfort offensif d'après les derniers échos dans la presse. Après Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré, c'est Edon Zhegrova qui pourrait déposer ses valises dans la cité phocéenne. L'attaquant latéral du LOSC, qui est éloigné des pelouses depuis le 14 décembre en raison d'une blessure à l'aine, fait craquer l'OM qui aurait déjà trouvé un accord avec lui et son entourage pour sa venue.

«Je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur» A la grande surprise d'Olivier Létang. A Monaco pour le tirage au sort de la saison régulière de la Ligue Europa, le président du LOSC a remis les dirigeants de l'OM à leur place dans cette opération pas aux normes selon lui. « Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Et aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur ». Un message que n'a pas compris l'OM selon Foot Mercato puisque les dirigeants s'étaient entretenus avec l'homme fort du LOSC en ce mois d'août.