Transfert de Chevalier : L'appel du PSG impossible à refuser !

C’était acté depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Lucas Chevalier est enfin un joueur du PSG. Après des semaines de négociations, le club de la capitale a trouvé un accord avec le LOSC plus tôt dans la semaine. Le gardien de 23 ans a donc passé sa visite médicale puis signé son contrat ce vendredi. L’international français a d’ailleurs fait savoir qu’il était presque impossible pour lui de refuser un tel transfert.

«C’est difficile de dire non» au PSG « Ce qui a motivé mon choix du PSG ? Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction... tout est au top du top » a confié Lucas Chevalier pour PSG TV.