Transfert de Barcola : Mission impossible au PSG avec Kvaratskhelia !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia a été utilisé à tous les postes de l'attaque par Luis Enrique. Mais comme l'a affirmé Daniel Riolo, le nouveau numéro 7 parisien est à la peine lorsqu'il n'est pas placé à gauche. D'après le journaliste de RMC Sport, cette situation aurait pu provoquer le départ de Bradley Barcola.

Malgré la présence de Bradley Barcola, qui excelle sur l'aile gauche depuis ses débuts au PSG, Luis Campos a offert Khvicha Kvaratskhelia à Luis Enrique lors du dernier mercato hivernal. Comme presque tous les joueurs du club rouge et bleu, l'attaquant géorgien a été baladé à plusieurs postes depuis sa signature à Paris.

«Si tu fais jouer Barcola, tu perds Kvara» Depuis son arrivée au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a évolué dans les trois positions offensives : à gauche, à droite et dans l'axe. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le numéro 7 de Luis Enrique est en difficulté à chaque fois qu'il n'évolue pas à son poste de prédilection. « Kvara était-il est à la rue physiquement ou était-il en difficulté parce qu'il évoluait à droite ? A chaque fois qu'il a joué à droite avec le PSG, il n'a jamais été bon », a déclaré le journaliste de RMC Sport, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.