PSG - Transfert à 75M€ : C’est confirmé pour Barcola !

Pierrick Levallet

La fin de mercato s’annonce mouvementée pour le PSG. Si le dossier brûlant du moment est celui de Gianluigi Donnarumma, Bradley Barcola fait également l’objet de rumeurs au sujet de son avenir. L’international français serait notamment dans le viseur d’un cador de Premier League, et la tendance commence à se confirmer.

Le PSG devrait vivre des prochaines semaines agitées sur le mercato. Le club de la capitale doit encore gérer le cas Gianluigi Donnarumma, qui a officialisé son départ ce mardi. Mais dans le même temps, Bradley Barcola fait aussi l’objet de rumeurs sur son avenir. Joueur important de Luis Enrique, l’ailier de 22 ans pourrait obtenir un rôle plus important ailleurs.

Liverpool est intéressé par Bradley Barcola L’international français aurait tapé dans l’oeil de quelques cadors européens sur le mercato. Comme le confirme TeamTALK, Bradley Barcola serait notamment sur les tablettes de Liverpool. Les Reds se seraient mis en quête d’un nouvel ailier après le départ de Luis Diaz vers le Bayern Munich pour 75M€. Le profil de l’ancien de l’OL plairait donc aux dirigeants du club anglais.