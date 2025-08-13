PSG : Le successeur de Kvaratskhelia est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG en janvier dernier pour 75M€, Khvicha Kvaratskhelia a laissé un vide à Naples. Parti briller en Ligue 1, l’ailier géorgien a été remplacé cet été par Noa Lang, recruté pour 25M€. Antonio Conte, nouvel entraîneur napolitain, a tenu à calmer les comparaisons trop hâtives entre les deux joueurs.

En janvier dernier, le PSG frappait un grand coup sur le marché hivernal en s’offrant Khvicha Kvaratskhelia pour 75M€. Déjà considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs du monde, l’international géorgien avait été l’une des pièces maîtresses du titre de champion de Naples en 2023.

Le remplaçant de Kvara enfin trouvé ? Son départ a laissé un vide immense dans le vestiaire. Le Napoli espère l'avoir comblé avec l'arrivée de Noa Lang cet été pour 25M€. Un profil percutant, capable d’évoluer sur les deux ailes, mais qui arrive avec la lourde étiquette de «successeur» de Kvaratskhelia. Interrogé sur ce parallèle, Antonio Conte a souhaité remettre les choses en perspective.