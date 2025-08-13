PSG : Le successeur de Kvaratskhelia est annoncé

Arrivé au PSG en janvier dernier pour 75M€, Khvicha Kvaratskhelia a laissé un vide à Naples. Parti briller en Ligue 1, l’ailier géorgien a été remplacé cet été par Noa Lang, recruté pour 25M€. Antonio Conte, nouvel entraîneur napolitain, a tenu à calmer les comparaisons trop hâtives entre les deux joueurs.
En janvier dernier, le PSG frappait un grand coup sur le marché hivernal en s’offrant Khvicha Kvaratskhelia pour 75M€. Déjà considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs du monde, l’international géorgien avait été l’une des pièces maîtresses du titre de champion de Naples en 2023.
Le remplaçant de Kvara enfin trouvé ?
Son départ a laissé un vide immense dans le vestiaire. Le Napoli espère l'avoir comblé avec l'arrivée de Noa Lang cet été pour 25M€. Un profil percutant, capable d’évoluer sur les deux ailes, mais qui arrive avec la lourde étiquette de «successeur» de Kvaratskhelia. Interrogé sur ce parallèle, Antonio Conte a souhaité remettre les choses en perspective.
Conte met les choses au clair
« Aujourd'hui, on ne peut pas faire de comparaison entre Lang et Kvara. On parle d'un joueur vendu 75 millions d'euros, et d'un autre acheté 25 millions d'euros. Financièrement, on parle déjà d'une énorme différence, et quand c'est le cas, cela signifie que les situations sont différentes. Nous avons recruté Noa parce qu'il peut nous aider pour le moment, et qu'en travaillant d'une certaine manière, il atteindra le sommet et deviendra le nouveau Kvara. » a confié l'entraîneur du Napoli dans des propos rapportés par Area Napoli.