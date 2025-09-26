Transfert bouclé au PSG : C’est encore la stupéfaction !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, la presse italienne s'est montrée sévère avec le PSG concernant le traitement réservé à Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie quelques semaines après le sacre en Ligue des champions. Interrogé par un média transalpin, Silvano Martina ne cache pas ses doutes envers Lucas Chevalier, recruté pour 40M€ hors bonus.

La décision du PSG de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier fait encore grand bruit en Italie. A un an de la fin de son contrat, l’ancien portier de l’AC Milan a été poussé vers la sortie, prenant la direction de Manchester City peu avant la fin du mercato. Pourtant, Donnarumma a joué un rôle majeur dans le sacre parisien en Ligue des champions. Si Luis Enrique assume ce choix fort, la presse transalpine s’interroge encore.

« Je pense que Luis Enrique se trompe » Interrogé par CalcioMercato.it, Silvano Martina reste perplexe au moment de revenir sur l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG. « Le remplacement de Donnarumma par Chevalier est inexplicable, c'est un choix qui n'aurait pas dû être fait, je ne sais pas quel raisonnement a été suivi, lance l’ancien portier transalpin. Il faut dire que le début de la saison dernière en Ligue des champions n'a pas été très bon, mais indépendamment de cela, je pense que Luis Enrique se trompe, ce changement n'aurait absolument pas dû être fait ».