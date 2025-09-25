Donnarumma : Son aveu secret sur le PSG

Axel Cornic

Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, avec des prestations fantastiques, Ginaluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au Paris Saint-Germain. Il a depuis rebondi avec une signature à Manchester City et semble garder un bon souvenir de sa période parisienne.

C’est sans aucun doute le gros rebondissement de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au PSG, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Un choix qui a énormément fait parler, notamment après la boulette de l’ancien du LOSC dans le Classico face à l’OM.

La rupture de l’été Le départ de Donnarumma ne s’est pas vraiment fait sans tensions, même si le PSG a finalement tenu à le remercier pour les quatre années passées ensemble. La séparation serait notamment dû à une prolongation de contrat qui trainait depuis bien trop longtemps, avec le gardien qui réclamait vraisemblablement un salaire trop élevé.