Transfert au Real Madrid : L'OM impliqué dans une guerre XXL !

Alexis Brunet

Malgré un mercato estival très mouvementé, l’OM aurait encore pour ambition de se renforcer. Le club phocéen prospecte notamment en attaque et apprécie particulièrement le profil d’Endrick. Mauvaise nouvelle, Marseille est loin d’être le seul club sur le dossier, car de nombreuses équipes souhaiteraient mettre la main sur le Brésilien du Real Madrid.

Endrick quittera-t-il le Real Madrid cet hiver ? La question a le mérite d’être posée car depuis plusieurs jours l’avenir du Brésilien fait beaucoup parler. Ce dernier serait mécontent de ne pas jouer chez les Madrilènes et il souhaiterait donc s’en aller sous la forme d’un prêt pour retrouver des sensations.

Le Real Madrid est ouvert à l’idée de prêter Endrick Endrick souhaite donc s’en aller et, bonne nouvelle, le Real Madrid ne serait clairement pas opposé à cette idée. Le club espagnol possède de quoi faire en attaque et le départ du Brésilien ne ferait pas trop de mal à l’équipe de Xabi Alonso, d’autant plus qu’il n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison. Une situation qui pourrait alors profiter à l’OM.