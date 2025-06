Transfert au Real Madrid : La mère de Kylian Mbappé a fait une grosse erreur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé que le bon moment était enfin venu pour s'en aller. Arrivé au terme de son contrat, le Français a rejoint le Real Madrid, réalisant à cette occasion son rêve. Mais cela était-il pour autant le bon choix pour Mbappé ? Aux yeux de Gilles Favard, la réponse est non et c'est ainsi qu'il s'en est pris à Fayza Lamari, elle qui s'occupe de la carrière de son fils.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêvait de jouer pour le Real Madrid. Cela faisait maintenant plusieurs années que la Casa Blanca et le Français se tournaient autour et il aura donc fallu attendre l'été 2024 pour que l'union soit officielle et intervienne après de nombreux échec. Mbappé a donc posé ses valises à Madrid, mais ce n'était peut-être le bon moment pour cela. Fayza Lamari, mère de l'ancien joueur du PSG, aurait-elle alors commis une erreur ?

« Un très mauvais choix en allant au Real Madrid » C'est Gilles Favard qui s'en est pris à la mère de Kylian Mbappé pour ce qui est du timing de la signature au Real Madrid. En effet, pour La Baze sur Youtube, le journaliste sportif a lâché : « Le problème de Mbappé, il a fait un très mauvais choix en allant au Real Madrid. Les gens qui le conseillent, faut qu'il arrête... Je ne parle pas de son père parce que son père est un des rares autour de lui qui connait bien le football mais il ne veut pas s'en mêler. C'est qui le problème ? Le problème c'est sa mère. Quand on perd Kroos, Modric et Casemiro, vous ne vous relevez pas comme ça. Si demain, au PSG, on enlève Vitinha, Neves et le Géorgien, ce n'est pas la même équipe. Le Real ne s'est pas renouvelé et lui il va au moment où le Real doit se renouveler et quand on se renouvèle on met 3 ans. Il n'y a pas été au bon moment. En plus, les années passent... ».