Transfert au Real Madrid : «Il n’a pas voulu venir», l’OM annonce un gros échec sur le mercato !

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a été interrogé sur Dani Ceballos. Ce dernier semblait proche de rejoindre l’OM lors du dernier mercato, mais comme l’a confirmé le technicien italien, a finalement refusé de venir à Marseille.

Opposé au Real Madrid mardi pour le compte de la première journée de Ligue des champions, l’OM va retrouver un joueur qu’il aurait bien aimé avoir dans son effectif : Dani Ceballos (29 ans). L’international espagnol (13 sélections) est finalement resté chez la Casa Blanca, mais a été proche de rejoindre Marseille.

«Malheureusement, il n'a pas voulu venir chez nous» Ce qu’a confirmé Roberto De Zerbi lundi en conférence de presse. « Pourquoi Ceballos n’a pas rejoint l’OM ? C'est quelque chose qui reste entre nous. C'est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n'a pas voulu venir chez nous », a déclaré l’entraîneur de l’OM.