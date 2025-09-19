Transfert au PSG : Une star craque et balance tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors du mercato estival, le nom de Rodrygo est revenu avec insistance du côté du PSG. La star du Real Madrid, en manque de temps de jeu, a été annoncée proche de plusieurs clubs anglais comme Liverpool ou Manchester City également. Ce jeudi, l’ailier de 24 ans est sorti du silence, révélant une période très compliquée à gérer.

Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. Avec les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale s’est contenté de se renforcer à deux postes clé. Mais à côté, les dirigeants parisiens ont également envisagé un très gros transfert. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano a ainsi révélé que le PSG était bel et bien intéressé par Rodrygo. Doté d’un énorme talent, l’ailier brésilien a vu son temps de jeu diminuer au cours de la saison dernière.

Un été animé pour Rodrygo Forcément, son avenir aura été l’un des gros dossiers de ce mercato estival. Annoncé proche du PSG, Rodrygo l’a également été du côté de la Premier League, où Liverpool et Manchester City suivaient sa situation avec attention. Finalement, après des semaines de rumeurs, l’international Brésilien a décidé de rester au Real Madrid, bien décidé à regagner sa place de titulaire sous les ordres de Xabi Alonso. Mais alors qu’un potentiel mal-être existait avec le numéro 11 à Madrid, ce dernier a fait une grosse révélation ce jeudi.