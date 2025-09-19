Transfert au PSG : Une star craque et balance tout !

Lors du mercato estival, le nom de Rodrygo est revenu avec insistance du côté du PSG. La star du Real Madrid, en manque de temps de jeu, a été annoncée proche de plusieurs clubs anglais comme Liverpool ou Manchester City également. Ce jeudi, l’ailier de 24 ans est sorti du silence, révélant une période très compliquée à gérer.
Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. Avec les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale s’est contenté de se renforcer à deux postes clé. Mais à côté, les dirigeants parisiens ont également envisagé un très gros transfert. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano a ainsi révélé que le PSG était bel et bien intéressé par Rodrygo. Doté d’un énorme talent, l’ailier brésilien a vu son temps de jeu diminuer au cours de la saison dernière.
Un été animé pour Rodrygo
Forcément, son avenir aura été l’un des gros dossiers de ce mercato estival. Annoncé proche du PSG, Rodrygo l’a également été du côté de la Premier League, où Liverpool et Manchester City suivaient sa situation avec attention. Finalement, après des semaines de rumeurs, l’international Brésilien a décidé de rester au Real Madrid, bien décidé à regagner sa place de titulaire sous les ordres de Xabi Alonso. Mais alors qu’un potentiel mal-être existait avec le numéro 11 à Madrid, ce dernier a fait une grosse révélation ce jeudi.
« J’ai traversé une période très difficile »
Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, Rodrygo a ainsi révélé qu’il avait vécu une période de trouble en fin de saison dernière : « J’ai traversé une période très difficile à la fin de la saison dernière. Je tenais à remercier ma famille d'avoir été là pour moi pendant cette période. Je voulais aussi remercier Monsieur Ancelotti, qui sait mieux que quiconque ce que j'ai traversé et m'a beaucoup aidé », confie le crack brésilien.