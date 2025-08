Transfert au PSG : Le grand danger annoncé avant même de signer !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gianluigi Donnarumma a beau avoir été l’un des héros du PSG en Ligue des Champions, cela ne devrait pas empêcher le club de la capitale de se séparer du gardien de l’Italien. Et pour le remplacer, tous les regards se tournent désormais vers Lucas Chevalier. Actuellement au LOSC, le gardien français serait donc attendu au PSG, où il s’exposera à un grand danger.

Alors que la première recrue de l’été du PSG a été Renato Marin, arrivé libre de l’AS Rome, un autre gardien devrait rejoindre l’effectif de Luis Enrique. En effet, à un an du terme de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger et pourrait par conséquent être vendu. Ainsi, pour remplacer l’Italien, le PSG aurait décidé de jeter son dévolu sur Lucas Chevalier, qui a fait des miracles dans les cages du LOSC. Toutefois, passer de Paris à Lille est un changement radical et pour Chevalier, il va falloir gérer tout cela.