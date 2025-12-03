Transfert au PSG : Le grand club qui peut tout gâcher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG aurait des vues sur Said El Mala, jeune talent du FC Cologne. Âgé de 19 ans, l’ailier allemand serait en revanche également dans le viseur du Bayern Munich. Au même poste, Malick Fofana serait une autre cible du club bavarois pour l’été 2026.

Comme indiqué par Bild, le PSG serait sur la piste d’une des sensations du début de saison en Bundesliga. Le club de la capitale ferait partie des formations intéressées par Said El Mala, auteur de 5 buts et 3 passes décisives avec le FC Cologne, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030.

Le PSG concurrencé par le Bayern pour El Mala Manchester City, mais également l’Inter Milan et le Bayern Munich, seraient eux aussi intéressés par l’ailier âgé de 19 ans. Ce mardi, le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg a confirmé que Said El Mala serait toujours sur la piste du club bavarois dans l’optique de l’été 2026.