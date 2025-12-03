Transfert au PSG : Le grand club qui peut tout gâcher !

Dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG aurait des vues sur Said El Mala, jeune talent du FC Cologne. Âgé de 19 ans, l’ailier allemand serait en revanche également dans le viseur du Bayern Munich. Au même poste, Malick Fofana serait une autre cible du club bavarois pour l’été 2026.
Comme indiqué par Bild, le PSG serait sur la piste d’une des sensations du début de saison en Bundesliga. Le club de la capitale ferait partie des formations intéressées par Said El Mala, auteur de 5 buts et 3 passes décisives avec le FC Cologne, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030.
Le PSG concurrencé par le Bayern pour El Mala
Manchester City, mais également l’Inter Milan et le Bayern Munich, seraient eux aussi intéressés par l’ailier âgé de 19 ans. Ce mardi, le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg a confirmé que Said El Mala serait toujours sur la piste du club bavarois dans l’optique de l’été 2026.
Fofana également dans le viseur du Bayern Munich
Pour renforcer son couloir gauche, le Bayern Munich aurait une autre piste, celle menant à Malick Fofana (20 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’OL, l’international belge avait déjà été annoncé dans le viseur du club allemand l’été dernier, qui penserait toujours à lui.