Transfert au PSG : Le départ «impossible» est révélé !

Après 241 rencontres disputées avec le PSG, Presnel Kimpembe a rejoint le Qatar SC au début du mois de septembre dernier. L’enfant de Paris a ainsi choisi l’exil à défaut de poursuivre sa carrière en France. Pour le défenseur central de 30 ans, impossible de jouer ailleurs qu’à Paris sur le territoire national.

Le PSG a récemment perdu l’une de ses figures. Formé au club et ayant disputé pas loin de 250 matchs sous les couleurs parisiennes, Presnel Kimpembe s’est exilé au Qatar en rejoignant le Qatar SC en septembre dernier.

Kimpembe en exil au Qatar Vainqueur de la Ligue des Champions le 31 mai dernier avec le PSG, Presnel Kimpembe lutte depuis bientôt trois ans pour revenir au meilleur de sa forme. Victime d’une terrible rupture du tendon d’Achille en février 2023, le joueur de 30 ans n’a jamais pu récupérer sa place de titulaire à Paris. Pourtant, ce dernier n’a jamais envisagé de jouer ailleurs qu’au PSG en France.