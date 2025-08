Transfert au PSG : Le cadeau surprise de l’OM ?

Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão, l’Olympique de Marseille serait sur le point de boucler son prochain transfert, avec Timothy Weah. Plus dans les plans de la Juventus, l’international américain devrait poser ses valises dans le sud de la France, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat fixée à 18M€.

Les recrues s’enchainent à Marseille. A quelques jours seulement du début de la saison de Ligue 1 , l’ OM redouble d’efforts pour offrir à Roberto De Zerbi un collectif solide. Et après l’attaque avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore d’ Igor Paixão , c’est la défense qui devrait voir un nouveau joueur débarquer prochainement.

Weah à l’OM

Il s’agit de Timothy Weah, qui n’a jamais semblé aussi proche de Marseille ! Pourtant, c’était loin d’être gagné pour l’OM, avec le directeur général de la Juventus qui avait poussé un gros coup de gueule il n’y a pas si longtemps. « Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l'offre n'est pas encore arrivée » a déclaré Damien Comolli, au micro de Sky Sport Italia. « L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate. J'ai discuté avec le joueur pour l'encourager à envisager d'autres offres ».