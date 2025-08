Transfert au PSG : Le «cadeau» d’un ancien de l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, Carlos Soler n’est plus le bienvenu. Luis Enrique s’appuie sur d’autres profils et l’international espagnol le saurait pertinemment. C’est pourquoi il chercherait chaussure à son pied ailleurs et pourrait rebondir à Villarreal où son ancien coach Marcelino, brièvement passé par l’OM en 2023, ferait le forcing pour l’accueillir.

Carlos Soler (28 ans) n’a jamais vraiment pu s’installer dans le onze de départ du PSG sur la durée. Arrivé en 2022, l’international espagnol formé au poste de milieu de terrain a cependant été utilisé en tant que latéral droit par moments sous les ordres de Luis Enrique pendant la saison 2023/2024 avant d’être prêté à West Ham l’été dernier.

Carlos Soler, une touche en Espagne ? De retour de son prêt avec le club londonien, Carlos Soler ne semble toujours pas être le bienvenu dans le vestiaire du PSG géré par Luis Enrique. Ce n’est pas Mundo Deportivo qui affirmera le contraire. Le quotidien catalan confie même ces dernières heures que Soler le saurait pertinemment et chercherait à quitter le PSG. West Ham n’étant plus une option, c’est un ancien entraîneur de l’OM qui pourrait retirer cette épine du pied du Paris Saint-Germain.