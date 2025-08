40M€ : Transfert imminent au PSG !

Le mercato est en train de prendre feu du côté du PSG. L’avenir de Gianluigi Donnarumma étant toujours assez flou puisque son contrat expire en juin 2026, le club de la capitale préparent déjà sa succession. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens sont en train de finaliser le transfert d’un certain Lucas Chevalier.

Plutôt discret sur le mercato jusqu’à présent, le PSG est passé à la vitesse supérieure. La formation parisienne est sur le point de mettre la main sur Illya Zabarnyi . Le défenseur de Bournemouth souhaite signer chez les Rouge-et-Bleu, et son transfert n’est plus qu’une question de temps. Mais ce n’est pas tout. Le club de la capitale semble également avoir trouvé le successeur de Gianluigi Donnarumma .

Le PSG prépare déjà la succession de Donnarumma

Le contrat du portier italien expire en juin 2026, et il n’a toujours pas été prolongé. Les négociations bloqueraient autour du salaire. Le PSG a donc prévu de couvrir ses arrières avec un certain Lucas Chevalier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Le transfert devrait se situer autour de 40M€, et il serait imminent.