Transfert au PSG : L'appel surprise à Kylian Mbappé !

Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait le bonheur du club parisien pendant sept saisons avant de mettre les voiles vers l'Espagne et le Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a été convaincu par un échange téléphonique avec un joueur de la Casa Blanca d'après Fabrice Hawkins.

Il a été longtemps question d'un départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Ce fut le cas en 2021, puis 2022 avant que ce dernier décide de signer une prolongation de contrat à Paris. Un an plus tard, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale était aperçu en soirée avec Rodrygo Goes. Un cliché qui a fait beaucoup de bruit à l'époque sur les réseaux sociaux.

Un joueur du Real Madrid a appelé Mbappé pour sa signature Toutefois, par le biais de son statut d'agent libre, Kylian Mbappé rejoignait le Real Madrid à l'été 2024. Le tout, après un appel en visio émis par un membre du vestiaire de la Casa Blanca avec le reste du groupe dans l'optique de faire passer un message clair : le faire rejoindre « le plus club du monde ». Et rien d'autre. C'est en effet l'information communiquée par le journaliste Fabrice Hawkins.