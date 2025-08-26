Transfert au PSG : La terrible manipulation redoutée après la signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Illia Zabarnyi a donc rejoint le PSG. Au sein du vestiaire parisien, l'Ukrainien va notamment cohabiter avec un certain Matvey Safonov. Compte tenu de la guerre entre les deux pays, cette relation va être scrutée de très près. D'ailleurs, du côté de l'Ukraine, on redoute notamment une manipulation de la part des Russes. Explications.

Au cours des dernières semaines, la géopolitique s'est invitée dans le mercato du PSG. En effet, avec le transfert d'Illia Zabarnyi, la question s'est posée de savoir s'il allait réussir à s'entendre avec Matvey Safonov dans le vestiaire. Alors que l'Ukraine et la Russie sont en guerre, cela pourrait donc source de conflit entre les citoyens des deux pays. Ce sujet sera d'ailleurs très surveillé au cours des semaines à venir et voilà qu'en Ukraine, on affiche notamment certaines craintes de comment la relation entre Zabarnyi et Safonov pourrait être détournée par la Russie.

« Certains craignent aussi la propagande russe » « Pour certaines personnes, il est vraiment inacceptable qu'un joueur ukrainien fasse partie d'une équipe où joue un Russe. Mais en général, comme je l'ai déjà dit, nous sommes vraiment contents de le voir au PSG. Vous savez, certains craignent aussi la propagande russe », a d'abord expliqué Iryna Koziupa, journaliste ukrainienne, dans des propos accordés à France Bleu.