Transfert au PSG : La surprise qu’il n’a pas vu venir

Le choc a dû être rude. Gianluigi Donnarumma a été l’un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des champions. Son rôle a été déterminant, mais rapidement, Luis Enrique a décidé de lui tourner le dos avec la direction parisienne en misant sur un autre profil de gardien : Lucas Chevalier. Un choix qui ne lui a été communiqué que pendant cette intersaison.
Fin du calvaire le 1er septembre dernier pour Gianluigi Donnarumma avec son transfert à Manchester City. Depuis le 12 août et sa non-convocation dans le groupe pour la Supercoupe d’Europe, il était acté par le gardien italien en personne que son aventure de quatre saison au PSG était arrivée à son terme. Donnarumma publiait même un message sur son compte Instagram afin de rendre la nouvelle officielle. La cause ? Le souhait de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, d’emprunter une nouvelle approche au poste de gardien avec Lucas Chevalier.
«Ils m'en ont parlé après le début du stage»
Gianluigi Donnarumma n’a d’ailleurs pas été mis au courant dès le sacre du PSG en Ligue des champions le 31 mai dernier qu’il devrait trouver chaussure à son pied. D’ailleurs, le gardien transalpin avait à l’époque réitéré sa volonté de prolonger son contrat au club. En conférence de presse ce mercredi, Donnarumma a assuré avoir été mis au parfum plus tard. « Non, je ne le savais pas. Ils m'en ont parlé après le début du stage (ndlr la Coupe du monde des clubs ?). Entre-temps, je me suis entraîné avec le préparateur des gardiens, j'ai tout fait à la perfection. J'avais hâte de venir ici, de recommencer un nouveau parcours et je suis super content ».
«J'ai toujours eu une excellente relation avec le coach»
Un départ surprise donc pour Gianluigi Donnarumma qui ne nourrit pas, malgré le fait que la séparation provienne de lui, de rancœur envers Luis Enrique. « J'ai toujours eu une excellente relation avec le coach. Il a été franc avec moi dès les premiers jours du stage. Je ne sais pas si je suis déçu, chacun fait ses choix. Le coach a le pouvoir de décider, mais le soutien de tous, en particulier de mes coéquipiers, m'a fait comprendre ce que j'avais apporté au PSG et je pense que c'est le plus important ». a conclu le nouveau gardien de Manchester City dans des propos rapportés par Sky Sport.