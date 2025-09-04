Transfert au PSG : La surprise qu’il n’a pas vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le choc a dû être rude. Gianluigi Donnarumma a été l’un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des champions. Son rôle a été déterminant, mais rapidement, Luis Enrique a décidé de lui tourner le dos avec la direction parisienne en misant sur un autre profil de gardien : Lucas Chevalier. Un choix qui ne lui a été communiqué que pendant cette intersaison.

Fin du calvaire le 1er septembre dernier pour Gianluigi Donnarumma avec son transfert à Manchester City. Depuis le 12 août et sa non-convocation dans le groupe pour la Supercoupe d’Europe, il était acté par le gardien italien en personne que son aventure de quatre saison au PSG était arrivée à son terme. Donnarumma publiait même un message sur son compte Instagram afin de rendre la nouvelle officielle. La cause ? Le souhait de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, d’emprunter une nouvelle approche au poste de gardien avec Lucas Chevalier.

«Ils m'en ont parlé après le début du stage» Gianluigi Donnarumma n’a d’ailleurs pas été mis au courant dès le sacre du PSG en Ligue des champions le 31 mai dernier qu’il devrait trouver chaussure à son pied. D’ailleurs, le gardien transalpin avait à l’époque réitéré sa volonté de prolonger son contrat au club. En conférence de presse ce mercredi, Donnarumma a assuré avoir été mis au parfum plus tard. « Non, je ne le savais pas. Ils m'en ont parlé après le début du stage (ndlr la Coupe du monde des clubs ?). Entre-temps, je me suis entraîné avec le préparateur des gardiens, j'ai tout fait à la perfection. J'avais hâte de venir ici, de recommencer un nouveau parcours et je suis super content ».